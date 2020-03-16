Лондон по указке США запугивает британцев «российским вмешательством»

Лондон, 16 марта. Правительство Великобритании резко изменило свою позицию касательно так называемого «российского вмешательства» в выборы. Членам британского кабинета министров запретили говорить о бездоказательности обвинений в адрес РФ о якобы вмешательстве в выборы в Великобритании.

В 2017 году Лондон отрицал «российское вмешательство», однако теперь британские СМИ пытаются посеять панику, распространяя фейки о негативном влиянии России на демократические процессы в Великобритании. Так, британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что правительство Великобритании неожиданно изменило свою позицию относительно «российского вмешательства».

Член Совета Федерации Андрей Климов выразил уверенность, что изменение позиции Лондона могло произойти по просьбе США. Сенатор напомнил, что в ноябре 2020 года в США состоятся выборы президента. Тема «российского вмешательства» активно используется американскими политиками в предвыборной гонке, чтобы отвлечь граждан США от внутренних социальных и экономических проблем, передает «Политика Сегодня».

«Когда те или иные страны, входящие в НАТО, сотрясают проблемы, то их лидеры начинают судорожно искать обманку. Самая привычная для них обманка — это русский след. Я с большим трудом могу даже гипотетически представить, кому тут, в России, понадобилось вмешиваться в британские выборы», — отметил Климов.

Стоит отметить, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные обвинения являются «абсолютно голословными». Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Москва не вмешивается во внутренние дела Великобритании и настроена на улучшение отношений с Лондоном.