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Двухлетний ребенок с редким заболеванием пережил десятки операций

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Двухлетний «хрустальный ребенок» нуждается в дорогостоящей реабилитации

Москва, 16 марта. Небезразличные россияне могут помочь двухлетнему ребенку, который страдает от болезни «хрустального человека». Всего за несколько лет малыш пережил десяток переломов. Мальчику предстоит пройти дорогостоящие курсы реабилитации для того, чтобы социализироваться и вести полноценную жизнь среди сверстников.

Мальчик появился на свет в 2017 году. По словам его мамы Виктории, на этапах беременности ничего не предвещало беды, малыш должен был появится на свет абсолютно здоровым.

«Во время родов был слышен хруст. Так у сына случился первый перелом — бедренной кости. Между собой врачи обсуждали, что, похоже, у малыша несовершенный остеогенез», — вспоминает мама малыша.

После родов Виктории сказали, что нужно готовиться к тому, что ребенок будет лежачим, а руки и ноги будут деформированы из-за многочисленных переломов. Только в первые два месяца жизни у него случилось шесть переломов. Специалисты сказали, что лечение есть — можно укреплять кости, передает infox.ru.

Ребенок растет и становится все более активным. Он с удовольствием играет на детской площадке и общается со сверстниками, но имея горький опыт и зная, как бывает больно, боится быстро ходить или бегать.

«Мы хотим, чтобы он общался, был социализирован, жил полноценной жизнью», — говорит Виктория.

Мальчику предстоит пройти восстановление в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, чтобы повысить тонус мышц и избежать новых переломов. Стоимость одного курса реабилитации составляет 68 тысяч рублей. В год ребенку необходимо проходить до трех таких процедур.

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