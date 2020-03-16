На Украине рассказали о неготовности страны к полноценной борьбе с коронавирусом

Украина не готова к полноценной борьбе с коронавирусом — все, за что берется нынешнее правительство, реализовывается топорно, кощунственно и обязательно с многомиллионным хищением финансовых средств. Подробнее о том, как Украина встречает COVID-19, — в материале Федерального агентства новостей.

Ограничения из-за коронавируса

С 17 марта власти Киева собираются ужесточить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса, в украинской столице будут работать только АЗС, продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.

«Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве… Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы», — заявил Кличко.

По информации центра общественного здоровья Минздрава, на территории Украины было зарегистрировано всего пять случаев инфицирования коронавирусом. В пятницу, 13 октября, министерство сообщило о первом случае смерти, вызванной COVID-19.

Украина не готова

Как отметил украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин, на протяжении последних шести лет на Украине активно проводилась «медицинская реформа», которая вводила ускоренную коммерциализацию медицинских услуг и сворачивание социальных гарантий государства перед гражданами. На сегодняшний день на Украине 11,3 млн пенсионеров, и именно они — балласт для действующего «постмайданного» политического режима, несмотря на то, что и так являются самой незащищенной категорией граждан, уверен политолог.

«Конечно же, эпидемия (если она все же придет масштабно на Украину) ударит по пенсионерам очень сильно. Все, за что берется нынешнее правительство (впрочем, как и команда бывшего президента Украины Петра Порошенко) реализовывается топорно, кощунственно и обязательно с многомиллионным хищением финансовых средств. Украина не готова к полноценной борьбе с коронавирусом, и страшно представить, что может произойти, если и без того кривые механизмы государственности начнут рушиться под воздействием паники и экономической стагнации», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, закрытие границ и внутренние ограничения скажутся пагубно на экономике страны. Что же касается возможных массовых беспорядков, то тут у Голышкина нет никаких сомнений, что их вероятность крайне высока. Он заметил, что в стране полно деструктивных элементов, желающих спекулировать на этой теме, а система управления государственными механизмами разбалансирована. При этом уровень компетенции уполномоченных лиц крайне низок, уверен политолог.

«Общество атомизировано и — в прямом смысле — одичавшее. Ценность человеческой жизни из-за милитаризма и бесконечного поиска врагов постоянно занижается и обосновывается целесообразностью. Жаль простой украинский народ, на плечи которого упадут тяжести данной ситуации», — заключил Евгений Голышкин.

Тотальный карантин

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко поддержал такие радикальные меры по защите населения от распространения коронавируса конкретно в Киеве.

«Правда, существуют опасения — не поздно ли? Я не берусь утверждать того, что официально заявленная цифра зараженных и погибших является достоверной. Скрывать масштабы бедствия, особенно на фоне событий в Европе, не думаю, что имеет смысл. По крайней мере, здравый смысл. Но есть ощущение того, что даже в самом Минздраве Украины и в руководстве страны не обладают достоверной информацией о реальном состоянии дел. И на этом фоне, справедливо опасаясь последствий, пытаются усилить карантинные меры. На всякий случай. И, судя по всему, меры эти будут только усиливаться», — добавил Артем Журко.

Эксперт напомнил, что успевшие массово вернуться на родину «заробитчане» далеко не все живут в Киеве. До сих пор неясно, насколько оснащены региональные медицинские учреждения тестами на выявление инфекции. Поэтому, уверен политолог, трудно сказать, насколько результативным окажется карантин в самой столице.

«Киев, все-таки, главный аэроузел Украины, и до закрытия границ через него прошло достаточно большое количество людей. Причем в последнее время — в основном, иностранцев, буквально спасавшихся от эпидемии в Европе, пытаясь улететь хотя бы куда-нибудь. Опять же, очевидцы утверждают, что пересекали границу многие, приняв обильную дозу жаропонижающих. Возможно, актуально на данный момент вводить тотальный карантин по аналогии с Италией. Далее наблюдать за развитием ситуации извне», — заключил Артем Журко.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса.