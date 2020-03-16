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Актриса Орлова раскрыла таинственные подробности съемок фильма о Началовой

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Актриса Орлова раскрыла таинственные подробности съемок фильма о Началовой

Москва, 16 марта. Актриса Марина Орлова, которая исполнила роль покойной певицы Юлии Началовой в фильме Первого канала, раскрыла таинственные подробности съемок. Она рассказала, что чувствовала, находясь в квартире поп-исполнительницы.

Первый канал снял о певице документальную драму с элементами художественного фильма. Первую часть картины покажут в эфире шоу «Док-ток» 16 марта в присутствии родственников Началовой.

«Я впервые участвовала в съемках, окруженных такой завесой тайны», — рассказала Орлова.

По словам актрисы, ей не давали в руки полный сценарий — ознакомиться она могла лишь со сценами, в которых принимала участие. Также Орлова рассказала, что создатели фильма отказались от идеи наносить ей пластический грим, чтобы сделать похожей на Началову, так как маска скрывала эмоции.

Актриса Орлова раскрыла таинственные подробности съемок фильма о Началовой

Частично съемки проходили в четырехкомнатной квартире покойной певицы.

«Ощущения очень странные. Ее платья, ее туфли — все это осталось на месте, как будто Юля просто уехала ненадолго», — приводит слова Орловой телеканал «360».

Внимание актрисы привлек плакат-мотиватор, который висел в квартире Началовой. Покойная исполнительница написала что хочет, чтобы ее песни крутили все радиостанции.

«Я вдруг подумала, что это наглядное доказательство тезиса «бойтесь своих желаний». Она получила и огромное сочувствие, и любовь со стороны миллионов людей. К сожалению, все это стало возможным уже после смерти», — отметила Орлова.

Актриса рассказала, что в съемках принимали участие и реальные люди из окружения Началовой. Сложнее всего Орловой было общаться с матерью певицы, переживающей потерю, пишет «Культуромания».

Напомним, Юлия Началова скончалась ровно год назад. После незначительной травмы ноги у певицы, страдающей от диабета и подагры, развилась гангрена. Все это привело к заражению крови и остановке сердца. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Могила артистки стала местом паломничества ее поклонников.

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Источник: Экспресс-газета
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