Актриса Орлова раскрыла таинственные подробности съемок фильма о Началовой

Москва, 16 марта. Актриса Марина Орлова, которая исполнила роль покойной певицы Юлии Началовой в фильме Первого канала, раскрыла таинственные подробности съемок. Она рассказала, что чувствовала, находясь в квартире поп-исполнительницы.

Первый канал снял о певице документальную драму с элементами художественного фильма. Первую часть картины покажут в эфире шоу «Док-ток» 16 марта в присутствии родственников Началовой.

«Я впервые участвовала в съемках, окруженных такой завесой тайны», — рассказала Орлова.

По словам актрисы, ей не давали в руки полный сценарий — ознакомиться она могла лишь со сценами, в которых принимала участие. Также Орлова рассказала, что создатели фильма отказались от идеи наносить ей пластический грим, чтобы сделать похожей на Началову, так как маска скрывала эмоции.

Частично съемки проходили в четырехкомнатной квартире покойной певицы.

«Ощущения очень странные. Ее платья, ее туфли — все это осталось на месте, как будто Юля просто уехала ненадолго», — приводит слова Орловой телеканал «360».

Внимание актрисы привлек плакат-мотиватор, который висел в квартире Началовой. Покойная исполнительница написала что хочет, чтобы ее песни крутили все радиостанции.

«Я вдруг подумала, что это наглядное доказательство тезиса «бойтесь своих желаний». Она получила и огромное сочувствие, и любовь со стороны миллионов людей. К сожалению, все это стало возможным уже после смерти», — отметила Орлова.

Актриса рассказала, что в съемках принимали участие и реальные люди из окружения Началовой. Сложнее всего Орловой было общаться с матерью певицы, переживающей потерю, пишет «Культуромания».

Напомним, Юлия Началова скончалась ровно год назад. После незначительной травмы ноги у певицы, страдающей от диабета и подагры, развилась гангрена. Все это привело к заражению крови и остановке сердца. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Могила артистки стала местом паломничества ее поклонников.