Перед закрытием границ украинцы воспользовались последним шансом выехать в РФ на заработки

На Украине вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о закрытии в связи с пандемией коронавируса COVID-19 большинства контрольно-пропускных пунктов на украинских внешних границах. Одновременно с 17 марта официальный Киев отменяет регулярное железнодорожное, автобусное и авиасообщение с другими государствами, а также существенно ограничивает движение поездов и автотранспорта внутри страны. На этом фоне тысячи украинцев, планирующих получить в России высокооплачиваемую работу, поспешили как можно скорее пересечь КПП. Подробности — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей.

Сезонному рабочему из приграничного с РФ Конотопа (Сумская область) Андрею Власенко, если так можно выразиться, повезло: в родном городе он приобрел билет на поезд Кишинев — Москва буквально за несколько часов до отправления в Россию последнего состава. Андрея Валерьевича не смутили ни относительно высокая цена билета до российской столицы (3 тысячи гривен, или 8 тысяч рублей), ни то обстоятельство, что его супруге, также отправляющейся на заработки в РФ, в этом же составе места не досталось.

«Ничего, она доберется на перекладных, у нее есть еще целых два дня, чтобы приехать автобусом», — невозмутимо констатировал он и помахал своей второй половине из окна уходящего вагона.

Здесь же находятся всезнающие советчики, которые рекомендуют упомянутой супруге Власенко сесть на электричку до ближайшей с Россией станции «Зерново», откуда затем можно будет добраться до Брянской области.

«А там уж до Москвы рукой подать», — говорит продавщица пирожков на платформе, всем своим видом показывая, что лично она так делала не раз.

В Конотопе находятся «добровольцы» из числа таксистов, готовые отвезти женщину хоть в Брянск, хоть в саму Москву — естественно, за неплохое вознаграждение.

«Я вот только на днях поменял загранпаспорт, и теперь в Россию мне путь открыт (с 1 марта нынешнего года выезд украинцам на территорию Российской Федерации по внутренним гражданским паспортам официальный Киев запретил. — Прим. ФАН), — хвастает водитель старенького Mercedes, представившийся «просто Вовой». — Подождите, вот через пару дней я буду возить пассажиров толпами».

Доля истины в словах «просто Вовы» действительно есть. Согласно официальной информации, из-за коронавируса в общей сложности по всей Украине будут закрыты 130 из 250 КПП (на границе с РФ — более половины). Причем попасть в соседнее государство через работающие пункты можно будет исключительно на личном автомобиле.

«Снимем «шашечки» и будем возить пассажиров под видом родственников», — смеются другие таксисты.

Кассирша железнодорожного вокзала Конотопа утверждает, что на данный момент никакой паники или ажиотажа в контексте пассажиропотока в Российскую Федерацию в регионе нет.

«Просто уехали все, кто мог, — вздыхает она. — Для многих это был последний шанс заработать хоть какие-нибудь деньги. Из стран ЕС наших гастарбайтеров выгоняют, иные — закрывают границы. Остаться здесь, в карантине, — то же самое, что просто умереть с голоду: приличной работы нет, денег платят мало. Скоро из-за этого гриппа (речь идет о коронавирусе COVID-19. — Прим. ФАН) даже те, у кого есть работа на Украине, ее потеряют».

Кассирша «по большому секрету» сообщает, что, по ее подсчетам, только за полтора последних месяца в РФ уехали несколько тысяч человек.

«Поезда были забиты. На моей смене билеты покупали сотни людей, то же самое говорили мои коллеги: пассажиры добирались до нашей станции из Киева, Чернигова и даже Львова, приобретали проездные документы здесь, потому что дешевле. А что говорить об автовокзалах?»

На платформах автовокзала в Сумах, откуда ранее ежедневно отправлялись около десяти рейсов в Москву, Белгород, Курск, Орел и другие российские города, сегодня затишье.

«Вот отправим еще несколько машин [в Российскую Федерацию], а с завтрашнего дня — карантин, — заявляет местный дежурный диспетчер. — Хотите ехать — думайте быстрее: на Москву остался всего один билет».

И доверительно добавляет, что в течение ближайших двух недель (указанный карантин действует предварительно до 3 апреля) в системе пассажирских перевозок на Украине «будет твориться сущий бардак».

В подобном тоне, но более осторожно высказываются и сотрудники харьковского автовокзала. В телефонном разговоре с корреспондентом ФАН сотрудница автостанции сообщает, что «в пару российских городов есть парочка билетов», но купить эти самые билеты следует в течение ближайшего получаса.

Как бы там ни было, а на официальных местных сайтах во Всемирной паутине власти призвали жителей приграничных с РФ регионов «не поддаваться панике». И прибавляют к этому призыву фразу, давно приевшуюся миллионам украинских «гастарбайтеров»: «Работать нужно дома, на родине».