Первую часть фильма про Началову покажут на Первом канале

Москва, 16 марта. Первую часть документально-игрового фильма про Юлию Началову покажут в понедельник в 22.30 на Первом канале. Об этом рассказала бывшая PR-директор Началовой Анна Исаева.

«Про нее, про часть ее жизни и судьбы сняли документально-игровой фильм с участием актеров и, конечно, художественного вымысла. Но в основе своей он базируется на реконструкции тех событий, о которых рассказали родные и близкие в своих интервью», — пишет она в Instagram.

Кроме того, Исаева заявила, что некоторые малоизвестные детали жизни Началовой будут раскрыты в шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-ток».

Напомним, что в марте 2019 года Юлия Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии с осложнениями после подагры и красной волчанки, а также с начинающейся гангреной ноги. Певице сделали операцию на ноге, однако это не помогло — 16 марта артистка скончалась на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности. Началова была похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Ее могила стала объектом поклонения.

Ранее Исаева рассказала Федеральному агентству новостей детали о съемках фильма. По ее словам, лента затрагивает последние 15 лет жизни певицы. PR-директор определила жанр как «докудраму» — документальный фильм с элементами игрового кино. При этом в основу ленты лягут интервью родственников Началовой. Юлия Началова за свою музыкальную карьеру записала восемь альбомов и сборников, а также 13 клипов.