Борисов рассказал, чем будут заниматься «Волонтеры Конституции»

Санкт-Петербург, 16 марта. Помощник руководителя регионального штаба Санкт-Петербурга «Волонтеры Конституции» Сергей Борисов рассказал на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» о работе волонтеров на общероссийском голосовании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Борисов сообщил, что волонтеры будут информировать петербуржцев о дне голосования, поправках в основной закон, а также как присоединиться к волонтерскому движению. Регистрация волонтеров открыта до 18 марта. После чего добровольцев ждет небольшой отбор, после которого начнется обучение, состоящее из двух этапов, указал помощник руководителя регионального штаба Петербурга «Волонтеры Конституции». Обучение будет онлайн и офлайн. Зарегистрированные участники будут проходить обучение в центре городских волонтеров, добавил участник конференции.

«Мы волонтеров проинформируем о поправках, о том, в какую статью, что вносится. У них будут брошюры <…> в том числе это будут фотозоны на информационных точках» — сказал Борисов, выступая на конференции «Поправки в Конституцию – за что и как будут голосовать граждане России?».

Он также рассказал, чем будут заниматься волонтеры после того, как пройдет голосование по поправкам в российскую конституцию.

«Во-первых, «Волонтеры Конституции» это те волонтеры, которые участвуют в основных событиях нашего города и страны в целом. Они продолжат свою работу на других проектах и мероприятиях, будут присоединяться и участвовать в наших акциях», — пояснил эксперт.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет 22 апреля, в нем будут участвовать совершеннолетние граждане России, кроме недееспособных и заключенных.