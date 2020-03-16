Депутата КПРФ на Сахалине поймали на краже икры

Южно-Сахалинск, 16 марта. Муниципального депутата Углегорского района Сахалина от КПРФ Ивана Жилу поймали в Шахтерске на краже продуктов из магазина. Видеозапись с камеры наблюдения появилась в Сети.

Как сообщает РИА «Сахалин-Курилы», на кадрах депутат, оглядываясь по сторонам, берет товары, прячет их и идет к выходу. Жила вынес из магазина шоколад, банку икры и еще несколько товаров. К этому моменту к магазину подъехал наряд полиции, который вызвал владелец магазина.

Подозреваемого задержали на выходе. Коммунист не стал отрицать вину. Он заявил, что забыл оплатить покупки. Однако владелец магазина отметил, что Жила «забывает» оплатить товары уже не первый раз. В магазине рассказали, что выявили существенную недостачу лососевой икры.

Работники магазина отследили по камерам, что Жила часто заглядывает в магазин и берет икру. После чего мужчина заходит в слепую зону, прячет товар и выходит. Работники установили в слепой зоне камеру и засекли воришку.