Жириновский предложил запретить деятельность КПРФ из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило проведение партией КПРФ экономического форума в Орле на фоне угрозы распространения коронавируса.

По мнению Жириновского, из-за нарушения норм карантина во-первых, нужно отстранить от должности мэра города Орла, разрешившего подобное мероприятие, а во-вторых, запретить работу КПРФ во всех регионах России.

«Ставим вопрос перед Министерством юстиции России о запрете деятельности КПРФ на всей территории России. Надо, наконец, принять жесткие меры и наказывать всех, кто игнорирует установленные всем мировым сообществом правила по предотвращению распространения заразы», — написал политик в своем Telegram-канале.

Недовольство Жириновского уже прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что форум был «нормальной рабочей встреча на 300 человек, которая была проведена со всеми мерами предосторожности».

«Это рабочая встреча. Как можно запретить собирать совещания президента или правительства? А как руководить? Как управлять? Нормальный процесс», — удивился Зюганов в комментарии РИА Новости.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире заражены COVID-19 свыше 130 тысяч человек более чем в 120 странах. Около пяти тысяч заболевших умерли, свыше 70 тыс. выздоровели.

Что касается ситуации с коронавирусом в России, то по последним данным Минздрава, на территории РФ зарегистрировано 66 случаев, выздоровел и был выписан каждый 10-й заразившийся больной.

