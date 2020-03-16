Громский объяснил необходимость проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ

Санкт-Петербург, 16 марта. Президенту России Владимиру Путину было важно собрать максимальное количество предложений по поправкам в конституцию из разных регионов, заявила на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Ольга Амельченкова. Политтехнолог Алексей Громский также объяснил необходимость проведения голосования по изменениям в основной закон.

Участники пресс-конференции «Поправки в Конституцию – за что и как будут голосовать граждане России?» объяснили, почему было решено провести голосование по изменениям в основной закон.

Эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский указал на необходимость активизировать интерес россиян к политике. По его мнению, в России преобладает пассивное большинство, которое властям «достаточно сложно расшевелить».

«С одной стороны, Владимир Владимирович [Путин] видит определенные угрозы <…>. С другой стороны, многие граждане, участники пассивного большинства, которое в целом поддерживает действующий политический курс, не проявляют активной позиции», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова политтехнолога.

Амельченкова напомнила об источнике власти, о котором написано в российской конституции.

«Главным источником власти является народ, именно поэтому президент ставил задачу максимально собрать предложения из разных регионов», — добавила она.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию запланировано на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. В голосовании смогут принять участие лица, достигшие 18-летнего возраста.