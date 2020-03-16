Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет закрывать границу с РФ из-за коронавируса

Минск, 16 марта. Белоруссия не будет закрывать границу с Россией из-за страха перед распространением коронавируса. Об этом в понедельник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Нам не надо этого делать, потому что это пустое», — отметил он.

По словам белорусского лидера, необходимо просто соблюдать меры предосторожности. При малейшем намеке на заболевание — отправлять человека на карантин и брать анализы. Лукашенко уверен, что именно такая точечная работа в итоге позволит сдержать распространение опасной инфекции, пишет «Газета.ру» со ссылкой на белорусские СМИ.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на то, что в Россию вирус был завезен из стран, где инфекция успела распространиться. В этих условиях Москве приходится действовать на опережение, чтобы не допустить пандемии на своей территории. Отметим, что ранее Россия запретила въезд гражданам Китая и Ирана, а также ограничила авиасообщение с Южной Кореей. Эти три страны стали очагом коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, впервые произошла в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Германии и Франции.