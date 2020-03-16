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Сирия закрыла два погранперехода на границе с Иорданией и Ираком

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Сирия закрыла два погранперехода на границе с Иорданией и ИракомДамаск, 16 марта. Правительство Сирии закрыло на въезд и выезд два пограничных перехода с Иорданией и Ираком. Такие меры были приняты для нераспространения коронавирусной инфекции.

На въезд и выезд закрыты погранпереходы Насиб и Абу-Кемаль, сообщил Telegram-канал.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась за пределами КНР.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Сирии нет. Число заразившихся в Ираке превысило 120 человек, в Иордании находятся 15 инфицированных.

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