В России могут ввести «налоговые каникулы» для туристического бизнеса и авиаперевозчиков

Москва, 16 марта. Правительство РФ поручило проработать меры «налоговых каникул», в том числе в сфере туризма и авиаперевозок.

По словам источника РИА Новости, в кабмине обсуждаются также варианты квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также введение нулевой ввозной пошлины на лекарства. Помимо этого в список рассматриваемых мер входят снижение требований Банка России к кредитным организациям, в том числе в части нормы резервирования по отдельным категориям заемщиков, включая системообразующие организации.

Отдельные меры касаются возможной установки нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на определяемые правительством товары, в том числе лекарства и медизделия.

Ранее ввести налоговые каникулы на 12 месяцев из-за коронавируса, ударившего по турбизнесу, правительство и ЦБ РФ попросило профессиональное сообщество туроператоров.

Их опасения понятны: пандемия COVID-19 повлекла закрытие большого количества направлений. В АТОР сегодня заявили под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес РФ, и «если антикризисные решения не будут приняты, это повлечет потерю рабочих мест, утрату туристской отрасли».