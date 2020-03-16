Сотрудник ЦБ Ливии рассказал о власти террористов над финансовыми потоками в Триполи

Триполи, 16 марта. Деньги простых ливийцев из Центрального банка Ливии в аль-Байде идут на финансирование боевиков и иностранных наемников главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Об этом рассказал глава комитета по ликвидности при Центральном банке в аль-Байде Рамзи Ага в интервью арабскому изданию Almarsad.

По его словам, Центробанк в Триполи контролируется представителями террористической группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Функционеры триполитанского правительства назначают на высокие должности в Центральном банке членов «Братьев-мусульман» и передают контроль над финансовыми институтами политическому исламистскому движению. Подтверждением этого факта служит недавнее назначение на должность директора департамента банковских операций в ЦБ Ливии Миляда Ибрагима Салема Хувейджи.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на ливийские СМИ сообщало еще об одном громком назначении — боевик ПНС Ливии Фатхи Якуба 11 марта вступил в должность директора департамента финансовых операций Центрального банка (ЦБ) в Триполи. Известно, что Якуба тесно связан с деятельностью террористической группировки «Братья-мусульмане» — он играет не последнюю роль в афилированной с организацией Партии справедливости и строительства, которой руководит Мохаммед Сован. Получив необходимые рычаги влияния на распределение финансовых потоков страны, Фатхи Якуб, Миляд Ибрагим Салем Хувейджи и Аль-Садик Омар аль-Кабир будут продвигать интересы радикальных групп и выплачивать «командировочные» сирийским боевикам из Идлиба.

Напомним, во главе ЦБ Ливии сегодня стоит Аль-Садик Омар аль-Кабир, также имеющий непосредственное отношение к «Братьям-мусульманам».

1 Организация запрещена на территории РФ.