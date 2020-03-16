Камчатские коммунисты вышли из КПРФ в знак протеста

Петропавловск-Камчатский, 16 марта. Ряд членов КПРФ в Камчатском крае покинули партию в знак протеста. Ранее краевой комитет исключил из числа партийцев троих камчатцев.

Решением партийного руководства в регионе партбилетов были лишены трое жителей города Елизово: Александр Гераськин, Лидия Никифорова и Светлана Окладникова. При этом граждане были членами партии на протяжении нескольких десятков лет, успев вступить еще в КПСС.

«Мы уверены, что решение о нашем исключении продавил председатель крайкома Сергей Ванюшкин. Разногласия с ним начались у нас весной прошлого года», — рассказала Окладникова.

Все трое работали в отделении КПРФ в Елизове, а Гераськин его возглавлял. По словам женщины, ячейка отказалась проводить по указанию Ванюшкина местную конференцию, поскольку «это нарушало устав партии».

«С того времени и вплоть до исключения со стороны главы крайкома на нас сыпались упреки», — пояснила бывший член партии.

Она утверждает, что между Ванюшкиным и Гераськиным произошел конфликт из-за неоплаты крайкомом коммунальных платежей елизовского офиса.

После исключения экс-партийцы обращались в центральный комитет КПРФ, но федеральное руководство политической силы проигнорировало ситуацию.

Протестуя против произвола крайкома, партию покинули 12 человек, еще двое объявили о приостановке своего членства. Региональное начальство коммунистов продолжает замалчивать конфликт.