Ведунья Полынь дала прогноз по коронавирусу и рассказала, как защититься от заражения

Ведунья Алена Полынь рассказала, как защитные силы природы помогут справиться с угрозой заражения коронавирусом, а также дала прогноз относительно развития эпидемии в России и в мире. Напомним, на 16 марта во всем мире насчитывается более 170 тысяч зараженных новым коронавирусом COVID-19, более 6,5 тысяч заболевших скончались.

Тем не менее, паниковать не следует, считает основательница школы ведовства, называющая себя потомственной ведьмой Алена Полынь, тем более, что в России по официальным данным пока менее 70 зараженных.

«Да, коронавирус уже пришел в Россию, но для нас эпидемия пройдет менее заметно, чем для других стран. Мы и не такое видали, эпидемий у нас было много, но паника, конечно, создается искусственно, тут преследуются какие-то политические цели», — отметила ведунья в комментарии Федеральному агентству новостей.

Что это за силы, которые заинтересованы в провоцировании паники, Алена не стала уточнять.

«Но в любом случае мы себя бережем и не выдадим себя вирусу на растерзание, — продолжила собеседница ФАН. — Я, конечно, хочу сразу сказать, как человек, имеющий опыт в этой области: никакие маски и антисептические средства от вируса не помогут».

ФАН напоминает, что соблюдение мер гигиены, в том числе использование антисептиков помогает замедлить распространение коронавируса, это рекомендация, которую дают во всех странах, в том числе в России. Что касается ношения масок, такая мера рекомендована тем, кто чувствует недомогание и таким способом старается уберечь окружающих от заражения, а также медикам, работающим с больными, и сотрудникам служб, которые сталкиваются с большим количеством людей (полицейские, продавцы в супермаркетах и так далее).

Укрепление иммунитета — удар по коронавирусу

По мнению Алены Полынь, отличной профилактикой заражения является укрепление иммунитета.

«Профилактика, укрепление иммунитета — это прежде всего, как бы банально это ни звучало, — говорит ведунья. — Профилактика должна быть хорошая, чтобы был действенный результат. Могу порекомендовать такое средство, как хвоя, которая является сильным антисептиком. Отвары из хвои следует принимать внутрь. Еще один сильный антисептик — это бефунгин, который делают из березового гриба чаги, он, к счастью, есть в наличии [в аптеках]».

Бефунгин используется как общетонизирующий укрепляющий препарат с незначительным обезболивающим действием, который иногда назначают при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Препарат не рекомендован лицам младше 18 лет, а также при ряде хронических заболеваний и в сочетании с антибиотиками пенициллинового ряда.

Еще Алена Полынь порекомендовала для укрепления иммунитета средство цитросепт, который является не лекарством, а БАД (биологически-активной добавкой).

«Это чудесный препарат из косточек грейпфрута, очень мощный антисептик, — говорит ведунья. — Также сейчас в ход должны идти эфирные масла: есть такие кулоны — капаете туда, и, пожалуйста, выходите на улицу. Еще раз подчеркну: и коронавирус, и вообще любой вирус нападает на тех, у кого ослаблен иммунитет. Поэтому поддерживаем иммунитет и не поддаемся панике, потому что тот, кто паникует, сильнее подвержен заболеваниям».

ФАН напоминает, что все народные средства, даже не являющиеся лекарствами, следует применять только после консультаций с врачом, как дополнение к прописанным традиционным препаратам.

Високосный год и пандемия: когда уйдет коронавирус

По словам Алены Полынь, нынешняя пандемия не связана с тем, что 2020 год — високосный, который изначально должен был сопровождаться положительными изменениями и прорывами в различных областях.