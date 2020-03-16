Крупные магазины одежды могут временно закрыться в России из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Эпидемия коронавируса вызвала трудности с доставкой товаров из Китая, а также привела к снижению числа покупателей в России. Крупные ритейлеры одежды и обуви могут временно закрыть свои магазины на территории РФ.

Руководство испанской компании Inditex, которой принадлежат торговые сети Zara, Bershka и Pull&Bear, рассматривает вопрос о временном закрытии своих магазинов в России. Компания направила партнерам обращение, в котором предупредила о возможности временного закрытия магазинов, а также попросила не взимать арендную плату за время простоя.

Из-за опасений по поводу быстрого распространения коронавируса по всему миру закрываются общественные заведения и переносятся массовые мероприятия. В их числе оказалась и Неделя моды в Москве: 16 марта стало известно, что показы Mercedes-Benz Fashion Week будут отменены.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. От коронавируса погибло более шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

По данным Роспотребнадзора, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 63 человек, из которых 10% уже выздоровели и выписаны из больниц, передает газета «Известия». Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией.