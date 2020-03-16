Вирусолог Зуев оценил опасность продления весенних каникул для школьников

Российское правительство рассматривает возможности продления весенних каникул для школьников из-за коронавируса. Вирусолог Виктор Зуев уверен в необходимости исключить общение между школьниками во внеучебное время на период распространения опасной инфекции.

В частности, власти разработали меры, предполагающие продление школьных каникул, в рамках противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Комментируя такое решение властей, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев заявил, что поддерживает его.

«Безусловно, стоит продлевать каникулы. Это делается не только у нас в стране, но также в ряде зарубежных стран, — сказал Зуев в интервью Федеральному агентству новостей. — Другое дело, что с этими школьниками потом делать. Если они не идут в школу, то это не значит, что они должны где-то кучковаться у себя во дворе. Значит, нужно как-то постараться занять ребят. Нужно подойти к этому достаточно внимательно и ответственно, чтобы не было так, что «нос вытащили, хвост увяз».

Как объясняет доктор медицинских наук, дети, скорее всего, представляют категорию наименее подверженных заражению COVID-19, но тем не менее они болеют.

«Есть случаи заболевания и даже гибели. Конечно, изолированность есть изолированность. Охрана здоровья предполагает сокращение широкого круга общения. Ничего плохого нет в том, что дети поменьше погуляют. Сейчас очень неблагоприятная погода – сыро, ветрено, холодно и противно. Это все компоненты сезонного гриппа», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Зуев рассказывал ФАН, почему у России лучшая в мире школа эпидемиологии в мире.

По последним данным Минздрава, в России зарегистрировано 66 случаев заражения вирусом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 16 марта сообщил, что уже каждый десятый инфицированный пациент в России выздоровел и был выписан из больницы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением китайского коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.