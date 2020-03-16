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Вирусолог Зуев оценил опасность продления весенних каникул для школьников

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Вирусолог Зуев рассказал, чем обернется продление весенних каникул для школьников

Российское правительство рассматривает возможности продления весенних каникул для школьников из-за коронавируса. Вирусолог Виктор Зуев уверен в необходимости исключить общение между школьниками во внеучебное время на период распространения опасной инфекции.

В частности, власти разработали меры, предполагающие продление школьных каникул, в рамках противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Комментируя такое решение властей, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев заявил, что поддерживает его.

«Безусловно, стоит продлевать каникулы. Это делается не только у нас в стране, но также в ряде зарубежных стран, — сказал Зуев в интервью Федеральному агентству новостей. — Другое дело, что с этими школьниками потом делать. Если они не идут в школу, то это не значит, что они должны где-то кучковаться у себя во дворе. Значит, нужно как-то постараться занять ребят. Нужно подойти к этому достаточно внимательно и ответственно, чтобы не было так, что «нос вытащили, хвост увяз».

Вирусолог Зуев рассказал, чем обернется продление весенних каникул для школьников

Как объясняет доктор медицинских наук, дети, скорее всего, представляют категорию наименее подверженных заражению COVID-19, но тем не менее они болеют.

«Есть случаи заболевания и даже гибели. Конечно, изолированность есть изолированность. Охрана здоровья предполагает сокращение широкого круга общения. Ничего плохого нет в том, что дети поменьше погуляют. Сейчас очень неблагоприятная погода – сыро, ветрено, холодно и противно. Это все компоненты сезонного гриппа», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Зуев рассказывал ФАН, почему у России лучшая в мире школа эпидемиологии в мире.

По последним данным Минздрава, в России зарегистрировано 66 случаев заражения вирусом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 16 марта сообщил, что уже каждый десятый инфицированный пациент в России выздоровел и был выписан из больницы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением китайского коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии.

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