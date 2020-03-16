МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе

Москва, 16 марта. Крупные террористические формирования, воспользовавшись передышкой, заново вооружились и возобновили атаки в сирийской провинции Идлиб. Об этом в понедельник сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«Боевики террористических группировок воспользовались передышкой, подлечились, перевооружились, в том числе благодаря поддержке извне, и теперь предпринимают контрнаступательные действия», — пояснили в ведомстве.

Представитель МИД РФ добавил, что среди террористов немало боевиков из «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые ранее были эвакуированы по гуманитарным коридорам из других районов Сирии.

Напомним, что в конце февраля ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как боевики предприняли широкомасштабное наступление на позиции правительственных сил. Сирийская армия была вынуждена открыть ответный огонь, в результате чего погибло 36 турецких военных, которые оказались в наступающих рядах террористов.

После этого президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран объявили очередное перемирие, а также договорились возобновить совместное патрулирование. В частности, речь идет о патрулировании стратегически важной трассы М4, которую контролируют боевики. Однако, как сообщает «Газета.ру», ситуация осложняется тем, что джихадисты регулярно совершают провокации и используют мирное население в качестве живого щита. Из-за этого военным пришлось сократить маршрут патрулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.