Амельченко рассказала о работе над предложениями по поправкам в Конституцию России

Москва, 16 марта. Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ провела большую работу и каждый день рассматривала предложения, поступающие в увеличивающемся количестве. Об этом рассказала Ольга Амельченко, председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 16 марта проходит конференция под названием «Поправки в Конституцию — за что и как будут голосовать граждане России?». Эксперты, юристы и правозащитники отвечают на вопросы, касающиеся проведения общероссийского голосования и объясняют, какую роль в организации процесса сыграют исполнительные органы власти.

«Работа была большая, нам буквально каждый день в увеличивающемся количестве поступали новые предложения. Кроме того, члены рабочей группы выезжали в регионы и собирали предложения. В нашу рабочую группу были включены не только юристы, но и представители общественных организаций. Действительно, можно сказать, конституцию писали всей страной», — поделилась Ольга Амельченко.

Она подчеркнула, что очень много предложений члены рабочей группы «либо учли, либо оставили и аккумулировали». Амельченко предположила, что, возможно, в ближайшее время будут предложены поправки в другие нормативные акты.

«Мне удалось посетить несколько регионов, в том числе Астраханскую область и Сахалин. Очень много было предложений от молодежи. По сохранению исторической памяти, по суверенитету», — отметила Амельченко, пояснив, что больше половины из поправок были посвящены социальному блоку.

На вопрос о том, почему нет поправок, направленных на будущее, председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» ответила, что почти все поправки, как раз-таки и направлены на будущее.