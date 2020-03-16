Муж Заворотнюк поселился в клинике в Барвихе и не отходит от больной жены

Москва, 16 марта. Супруг звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за больной супругой, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, 49-летний спортсмен проводит все время с женой, которая, по данным прессы, борется с онкологическим заболеванием. Чернышев изредка уезжает из медицинского центра в Барвихе по работе и за продуктами.

«Заворотнюк регулярно навещает и мама — проводит с ней весь день, уезжает только под вечер», — пишет Telegram-канал.

В августе прошлого года в прессу просочилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Позднее журналистам удалось выяснить, что 48-летняя знаменитость борется с раком мозга. Родные подтвердили, что звезда больна, но при этом не обмолвились, от чего именно страдает Заворотнюк, напомнили «Известия».

На минувшей неделе старшая дочь актрисы Анна прокомментировала состояние матери, написал Infox.ru. В своем блоге в Instagram она сообщила, что «все хорошо». По ее словам, родные и близкие молятся за скорейшее выздоровление звезды.

Между тем популярный блогер Лена Миро усомнилась в правдивости истории болезни Заворотнюк. Ее насторожило, что за все это время в Сеть не просочилась ни одного кадра больной звезды.