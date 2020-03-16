Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса



Москва, 16 марта. В России могут продлить школьные каникулы из-за угрозы распространения коронавируса. Такая мера указана с перечне других предложений, которые правительству нужно было проработать на совещаниях 14 и 15 марта.

По данным источника РИА Новости, в документе также значилось и продление школьных каникул. Собеседник агентства уточнил, что эти меры было поручено проработать для решения об их реализации.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их дистанционное взаимодействие с преподавателями.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести учащихся на дистанционное или смешанное обучение с использованием цифровых технологий, а также предоставить некоторым студентам возможность уйти на индивидуальные каникулы.

По последним данным Минздрава, в России зарегистрировано 66 случаев заражения вирусом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня сообщил, что уже каждый десятый инфицированный пациент в России выздоровел и был выписан из больницы.