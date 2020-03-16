Клинцевич заявил, что США используют COVID-2019 для устранения конкурентов

США намеренно создали COVID-2019 для устранения геополитических противников. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич.

Обозреватель канадского исследовательского центра Global Research Лэрри Романофф сообщил, что коронавирусная инфекция могла быть создана в Соединенных Штатах Америки. По его мнению, коронавирус явно не мог возникнуть на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань.

«Единственным возможным источником происхождения коронавируса являются США, потому что только в этой стране есть все ветви эволюционного древа коронавирусов. Первоначальным источником вируса COVID-19 была военная лаборатория США в Форт-Детрик», — сказал он.

Эксперт основывает свои выводы на исследованиях японских и тайваньских эпидемиологов, а также на вспышке в 2019 году в США пневмонии, источником которой высокопоставленные американские чиновники назвали вейпы. Тогда, к слову, несколько случаев заболеваний закончились смертью пациентов.

США собирали биоматериал русских и китайцев

Комментируя заявление обозревателя Global Research, член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что всегда с настороженностью относится к конспирологическим теориям, однако в ситуации глобального распространения COVID-2019 «много моментов, говорящих о том, что вирус действительно мог быть создан в американской биолаборатории».

«Выводы напрашиваются сами собой: установлено — вирус искусственный и с высокой степенью вероятности имеет отношение к американским военнослужащим. Тот же МИД Китая недавно утверждал, что вирус мог быть завезен в страну американцами. Также нельзя забывать о том, что американцы довольно продолжительное время занимались сбором биоматериала других народностей, причем никто так и не объяснил, на каком основании это было сделано. Мы же вскрыли огромное количество разных медицинских и научно-исследовательских институтов, которые под гранты и по указанию США собирали биоматериал россиян, китайцев, возможно, каких-то других национальностей. Это было установлено», — говорит Клинцевич.

Тут стоит отметить, что биоматериал — это материал из живых тканей, который специально готовится для медицинских исследований и используется как с лечебно-терапевтическими целями, так и для диагностики различных заболеваний.

Пандемия может отсрочить выборы президента США

Основным проектом по сбору такого материала стал «Геном человека», запущенный в 90-е годы в США. Его курировал американский ученый Джеймс Уотсон, а реализацией занимался Национальный институт здравоохранения США. «Геном человека» успешно завершился в начале 2000 годов и ему на смену практически сразу пришел международный проект «1000 геномов», в рамках которого планировалось собрать максимально полную карту генофонда разных этносов. Кстати, в ноябре 2015 года в американском журнале Gigascience писали, что наиболее полная карта генотипов была собрана на жителей России.

В 2017 году через систему федеральных закупок США 502 эскадрилья ВВС США (входит в состав Учебного авиационного командования, расположенного на базе Сан-Антонио в Техасе) заказала замороженные образцы суставной жидкости и рибонуклеиновой кислоты (РНК), взятые в России у представителей европеоидной расы.

«С точки зрения здравого смысла и госбезопасности это — преступление как со стороны американцев, так и со стороны отдельных россиян, потому что в этой системе вседозволенности такие вещи возможны. Слава богу, что на это обратили внимание представители наших спецслужб и пресекли процессы. Сейчас эта тема отошла, но по мере того, как развивается ситуация с коронавирусом и какие последствия мы имеем, понятно, что тут решается несколько задач, которые тоже лежат на поверхности. И не говорить о них нельзя», — сказал Клинцевич.

Что по итогу имеет выгодополучатель — в данном случае господин Дональд Трамп?

«Во-первых, он вводит режим чрезвычайного положения в стране, и это значит, что никаких выборов может и не быть. Во-вторых, это привело к тому, что Трамп, исходя из своих предыдущих намерений, перенес производство в США, дал возможность американцам больше работать, снизилась цена на бензин», — продолжает сенатор.

В случае, если COVID-2019 действительно создавался в американских биолабораториях, становится понятна логика в появлении вируса на территории Китайской Народной Республики. КНР долгое время была торговым противником Соединенных Штатов Америки и второй экономикой мира.

«Вот только коронавирусная инфекция может носить катастрофический, непредсказуемый характер. Через некоторое время, через устойчивые инструменты, которыми обладает в том числе и Америка, и их удаленность от остального мира, США восстановят свою экономику и будут просто безраздельно править, завоевывать рынки, поднимать свою страну и погружать остальных в экономическое рабство. Вот и выходит, что американцы используют COVID-2019 для устранения конкурентов, они снова пытаются сделать мир однополярным», — утверждает собеседник ФАН.

Россия готова к удару

Но вместе с Китаем COVID-2019 поразил другие страны, и особенно страдает Европа. Российской Федерации в данном случае тоже досталось, однако Москва оказалась готова к подобного рода потрясениям.

«Наша экономика и предыдущая деятельность, как сказал президент Владимир Путин во время своего выступления в Госдуме, находится в таком положении, когда мы создали подушку безопасности, которая позволит нам и дальше исполнять социальные обязательства, стабилизировать рубль и нормально развиваться. И, кстати, при всех закрытых границах Российская Федерация сможет восстановить многие из потерянных производств. В общем, мы с ситуацией справимся, мы этот кризис переживем и выйдем из него достойно. Мне кажется, это самый главный вывод», — заключил Клинцевич.

Напомним, за последние сутки в России было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Три из них зафиксированы в Московской области, один — в Тюменской. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63.