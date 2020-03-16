Власти Киева ограничили въезд и выезд из города из-за коронавируса

Киев, 16 марта. Власти Киева ограничат передвижение граждан между украинской столицей и другими населенными пунктами страны с 17 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве», ― приводит слова Кличко пресс-служба.

Кроме того, со вторника в Киеве будут работать только АЗС, продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки. Из городского бюджета выделят более 383 тысяч долларов на закупку медицинских масок, которые будут переданы больницам, работникам общественного транспорта и аптекам. Также с 17 марта в столице Украины запрещается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других массовых мероприятий.

«Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды», ― говорится в сообщении пресс-службы.

В Киеве временно закроются торговые центры, спортивные комплексы и точки бытового обслуживания. Кличко призвал руководства предприятий максимально перевести работу на удаленный режим, а также ввести профилактический контроль за сотрудниками. Общественный транспорт будет работать в прежнем режиме. Однако мэр Киева призвал горожан к сознательности и рекомендовал не передвигаться по городу без нужды.

В Минздраве Украины сообщили, что, по данным на 16 марта, на территории страны было зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. Украинское правительство на внеочередном заседании распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения новой инфекции.