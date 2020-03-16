Ученые нашли простой и необычный способ борьбы с лишним весом

Москва, 16 марта. Диетологи советуют переходить на специальные диеты для борьбы с лишним весом и вести активный образ жизни, однако помочь при похудении может даже такая мелочь, как смена руки во время обеда.

Ученые обнаружили, что, если есть непривычной для себя рукой, то можно обмануть привыкший к перееданию организм. Проведенный с участием добровольцев эксперимент показал, что при смене привычной руки во время приема пищи люди съедают на 30% меньше, пишет Planet Today.

«Если пользоваться левой рукой за столом (или, наоборот, правой, если вы левша), то вы будете не только съедать меньше, но и есть медленнее, что тоже немаловажно. У вашего мозга будет больше времени, чтобы отреагировать на насыщение и перестать подавать сигналы о голоде», — отмечают специалисты.

По словам известного диетолога доктора Марият Мухиной, вспышка коронавируса во всем мире уже привела к тому, что россияне начали быстро набирать вес. Опасаясь инфекции, люди стали больше времени проводить дома и меньше двигаться. Мухина отметила, что сегодня от ожирения страдает 26% россиян, а избыточный вес есть у 55% жителей страны старше 30 лет. Врач-диетолог советует делать зарядку и следить за питанием тем, кто перешел на удаленную работу.

Диетолог считает, что нужно употреблять не менее 8 стаканов воды в день, питаться правильно и не злоупотреблять сладостями.

Кандидат медицинских наук Иван Алименко посоветовал во время карантинного режима не закупать продукты впрок и чаще ходить в магазин, приобретая продукты ограниченными порциями. Алименко рассказал, что удержать вес в норме на «карантинной диете» помогут ведение пищевого дневника и подсчет суточной калорийности.