В России выздоровели и были выписаны домой 10% пациентов, заразившихся COVID-19

Москва, 16 марта. В России выздоровели и были выписаны из больницы 10% пациентов, зараженных коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что из общего числа заболевших в настоящее время выздоровел каждый 10-й. Все остальные инфицированные остаются под наблюдением врачей, «тяжелых случаев нет».

«Данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период», — добавил он в комментарии «Интерфаксу».

Мурашко добавил, что инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности, но «никакого нагнетания» ситуации в медорганизациях нет.

«Медслужба работает в штатном режиме. Диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала», — подчеркнул министр.

Глава Минздрава РФ напомнил о важности соблюдения правил гигиены, мытья рук, ограничения посещения мест скопления народа, а также поездок в стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, по данным оперативного штаба РФ, отслеживающего ситуацию с распространением коронавируса в России, в РФ было зафиксировано 63 случая COVID-19, из них 60 у граждан России, 2 — у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии.