На Украине стремительно распространяется заболевание опаснее коронавируса

Киев, 16 марта. Эпидемия туберкулеза стремительно распространяется на Украине. Ситуация достигла масштабов национальной проблемы, поскольку стала неуправляемой. В настоящее время туберкулез на Украине представляет большую опасность, чем коронавирус. Об этом сообщил экс-глава министерства экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, на Украине официально зарегистрировано 550 тысяч случаев заболевания туберкулезом. Однако официальная статистика учитывает только, тех кто обратился за медицинской помощью. Суслов отметил, что реальное число больных достигает миллиона человек. При этом уровень смертности от туберкулеза составляет 30%.

«Эпидемия туберкулеза на Украине, с которой почему-то никто не борется. Наше правительство любит участвовать во всемирном хайпе. Поднялся тут хайп на весь мир из-за коронавируса, предпринимаются меры, огромные расходы. Хотя с точки зрения ущерба — небольшой и большим, поверьте, он не будет», — сказал Суслов в эфире телеканала NewsOne.

С 2014 года Украина входит в пятерку стран по количеству пациентов с туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году туберкулез на Украине составил практически четверть от общего количества выявленных заболеваний. При этом показатели излечения у пациентов на Украине одни из самых низких в мире — 38%.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигло 155 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более пяти тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.