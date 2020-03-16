В России выросло число компаний, принимающих меры по борьбе с коронавирусом

Москва, 16 марта. Количество работодателей, принимающих активные меры по борьбе с коронавирусом, растет в России. За 1,5 месяца число озабоченных распространением вируса компаний увеличилось в семь раз. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Кроме того, специалисты выясняли, готовы ли россияне к вакцинации и чем планируют заняться сотрудники, если на работе объявят карантин. Отмечается, что в опросах приняли участие 500 работодателей и 1600 экономически активных граждан из всех округов России.

Так, в начале февраля всего 6% компаний были озабочены проблемой коронавируса, к началу марта эта тема беспокоила уже 14% работодателей, а сегодня этот показатель вырос до 42%. Работодатели проводят разъяснительную работу, закупают антисептики и приборы для бесконтактного измерения температуры.

Отмечается, что в офисах ужесточили санитарную обработку. Большинство компаний запретило своим сотрудникам приветствовать друг друга рукопожатиями. Некоторые работодатели отменяют командировки и корпоративные мероприятия.

Кроме того, 22% граждан России заявили о готовности пройти вакцинацию от коронавируса, если будет разработана вакцина. 36% склоняются к положительному ответу.

Опрос трудоустроенных россиян показал, что в случае двухнедельного карантина 21% перейдет на удаленную работу, 17% займутся домашними делами, 15% будут отсыпаться, а 13% повышать свои профессиональные навыки.