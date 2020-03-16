Роза Сябитова объяснила, почему никогда не выйдет замуж

Москва, 16 марта. Сваха и ведущая популярной программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова объяснила, почему она не выходит замуж. Телезвезда заявила, что уже никогда не встретит настоящего мужчину.

«Настоящая женщина может всего добиться сама: денег заработать, детей воспитать, но настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать», — объяснила 58-летняя знаменитость в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях развернулась настоящая «война» между интернет-пользователями. Ряд фолловеров назвали объяснение Сябитовой бредом, указав, что сваху просто никто не берет замуж.

«Все женщины, девушки говорят о том, что не хочется замуж, что лучше жить одной! Но по ночам в одиночестве в подушку плачут и мечтают о принце!» — указала larapozitiv.

«А я не согласна. Что толку от красивых стен и достатка, это все не принесет душевного тепла. Не согреться, увы», — написала na.dezhdahv.

«Потому что не берут?» — поинтересовалась annaevg56.

«Значит, институт брака исчерпал себя, Роза! Пора завязывать со сватовством! Иначе… обман», — упрекнула звезду larisa__afanaseva.

Другая часть интернет-пользователей согласилась с высказыванием телесвахи, пожаловавшейся на современных мужчин.

«О, как вы правы! Алкашей подбирать и тиранов мне не надо. Я все могу сама. Настоящих мужчин сейчас нет», — написала trocenko_julia.