Суд в Японии приговорил к смертной казни убийцу 19 инвалидов

Токио, 16 марта. Городской суд Йокогамы оставил в силе смертный приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве 19 инвалидов. Об этом передает японский телеканал NHK.

Сторона защиты настаивала на невиновности мужчины по причине его невменяемости. Однако суд отверг данные утверждения, утвердив требования обвинения.

Отмечается, что на первом заседании обвиняемый вел себя неадекватно, а также пытался что-то положить себе в рот, но был остановлен судебными приставами.

Во время слушаний злоумышленник неоднократно оскорблял людей с ограниченными возможностями. Позже мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

В июле 2016 года осужденный совершил массовое убийство в учреждении для людей с ограниченными умственными способностями. Нападавший был его сотрудником на протяжении трех лет, но за несколько месяцев до резни уволился.

В ходе нападения злоумышленник убил 19 человек, еще 20 получили ранения. По словам мужчины, он хотел избавить инвалидов от страданий. Кроме того, сообщалось, что обвиняемый употреблял наркотики.