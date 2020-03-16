Делягин допустил, что коронавирус мог быть создан в США

Москва, 16 марта. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировали версию об американском происхождении коронавируса.

Новая коронавирусная инфекция могла впервые появиться в США или Австралии, а не в китайском городе Ухань. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По его словам, к соответствующему выводу пришли вирусологи. На пресс-конференции «Пандемия экономики: Как мировой финансовый кризис ударит по России?» Михаил Делягин напомнил, что ситуация с коронавирусом в Китае уже выправляется.

Делягин назвал ситуацию в Италии главной опасностью для экономики Европы.

«Если Италия объявит о своем банкротстве, то что будет с европейской экономикой — вопрос открытый. Смогут ли они вообще покупать наш газ по любой цене?» — поинтересовался эксперт.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом издания «Политика Сегодня» прокомментировал версию об американском происхождении вируса. Он не исключил, что она является «конспирологической». Джабаров уверен, что оснований делать такие утверждения на данный момент нет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, инфекционные и реаниматорские службы России работают в состоянии повышенной готовности на случай новой вспышки коронавируса. К настоящему моменту 10% заразившихся уже полностью выздоровели, а остальные находятся под пристальным наблюдением врачей, заметил Мурашко.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Американские ученые предположили, что заболевший коронавирусом человек может быть излечен благодаря антителам, которые находятся в крови уже переболевших COVID-19 и выздоровевших.