Эксперт рассказал, как антикризисный фонд стабилизирует экономику России

Одной из главных задач правительства является сохранение экономики России; антикризисный фонд призван стабилизировать экономическую обстановку в стране. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

План поддержки

Правительство Российской Федерации подготовило план поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. Так, будет создан фонд в 300 миллиардов рублей, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов.

Поддержка будет оказана государственным компаниям, бизнесу и населению. План предполагает компенсаторные выплаты работникам, которые находятся на карантине, а для предпринимателей, занимающихся авиаперевозками и туризмом, будут введены налоговые каникулы. Уточняется, что впоследствии эта мера может быть распространена и на другие сферы бизнеса.

Кроме того, российские регионы получат из федерального бюджета кредиты на развитие экономики. Государственным компаниям будет разрешено выплатить дивиденды на шесть месяцев позже.

Глава правительства Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса в России. Совет в ежедневном режиме будет заниматься выработкой решений и координацией действий, направленных на ограничение распространения эпидемии коронавируса в стране и ее возможных последствий.

Стабилизация экономики

Как отметил Павел Сигал, одной из главных задач правительства является сохранение экономики России. Поэтому очень важно поддержать отрасли, особенно пострадавшие от пандемии.

«В первую очередь, сократилось число авиаперелетов между странами, границы закрыты на карантин, а туристы, опасаясь за свое здоровье, отказываются от путевок, туристическая отрасль несет огромные убытки. Чтобы помочь компаниям пережить сложный период и не допустить сокращения числа рабочих мест, было принято решение о создании антикризисного фонда, на который будет выделено 300 млрд рублей из резервного бюджета — за счет оптимизации бюджетных расходов», — пояснил Павел Сигал.

По словам экономиста, пострадавшие отрасли (туризм и авиаперевозки) получат «налоговые каникулы» (это также делается для того, чтобы стоимость билетов не увеличивалась). Малый и средний бизнес планируется поддержать за счет квартальной отсрочки выплаты налогов, для госкомпаний ее могут увеличить до полугода.

«Тем, кто пострадал из-за коронавируса, оплатят больничные. Также планируется вести мониторинг рынков труда, чтобы не допустить увеличения безработицы. Эти меры позволят стабилизировать экономику в сложный период», — заключил Павел Сигал.

По последним данным, на территории России было зарегистрировано 63 случая коронавируса. Большинство заболевших сегодня находятся в столице. С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса.