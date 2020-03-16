Глава Минздрава РФ рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

Москва, 16 марта. Инфекционные и реаниматорские службы России работают в состоянии повышенной готовности на случай новой вспышки коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Они позволяют в полном в полном объеме оказывать медицинскую помощь на основе самых современных данных, которые в актуализированном режиме фактически собираются министерством здравоохранения ежедневно», — отметил он.

Глава Минздрава также прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране. По его словам, всего в России зарегистрировано 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 10% заразившихся уже полностью выздоровели, а остальные находятся под пристальным наблюдением врачей. Тяжело больных среди россиян нет.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая вызывается коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев зараза распространилась по всему миру. На сегодняшний день очаги заболевания находятся в Китае, Южной Корее, Италии, Испании и Иране. Тяжелой остается ситуация во Франции и Германии.

Коронавирус привел к мощнейшему экономическому спаду и стал причиной отмены целого ряда крупнейших мероприятий. Так, например, был отменен чемпионат Испании по футболу. Под вопросом остается проведение летней Олимпиады в Токио, а также Евро-2020. Согласно предварительным данным, источником распространения коронавируса нового типа стали летучие мыши, которых едят в Китае. Ученые полагают, что именно в организме этих животных коронавирус мутировал, став опасным для человека.