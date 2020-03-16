«Охранная грамота» страны: обновление конституции защитит от внутренних и внешних угроз

Ситуация в мире характеризуется серьезным осложнением. Пандемия коронавируса привела к ухудшению международных связей и спровоцировала кризис мировой экономической системы. Вирус оказывает на экономику даже большее влияние, чем колебания на рынке энергоресурсов. При чем тут конституция? Разбираем.

На фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса подорвет мировую экономику, финансовые рынки падают по всему миру. По итогам торгов в четверг американский индекс Dow Jones упал сразу на 2352 пункта, потеряв в общей сложности 9,99%. Индекс обрушился после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии. Это стало крупнейшим падением со времен мирового кризиса 1987 года.

Пандемия оказывает влияние и на российские рынки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей — перевозчиков, туризма, торговли. И это гораздо более сильно влияет на динамику экономического развития».

На этом фоне в России активизируются политические проекты, мотивированные задачами по нарушению государственного строя. Хорошо сказал актер Владимир Машков про опасность «окна возможностей» для западных партнеров.

Оппозиционные политические протесты детально проработаны и разнятся в зависимости от проблемных точек субъектов России. Таким образом, когда в Центральной России актуальны акции, направленные на борьбу с чиновниками и защиту «гражданских свобод», в национальных республиках акцент делается на проблемах идентичности и манипуляции историческим контекстом.

Хотя изменения в ст. 69 Конституции РФ предполагают, что «государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия», некоторые оппозиционеры видят возможность в достижении своих интересов в ущерб общенациональному благу.

Попробуем понять, зачем в это непростое время внутри России ставится вопрос о проведении голосования по поправкам в конституцию?

Конституция устанавливает основополагающие цели и принципы развития общества и государства, основы организации экономики, социальной и духовной жизни, функционирования государственного механизма.

Декларируемые конституцией принципы как твердые убеждения большинства граждан страны являются общими точками отсчета для сохранения стабильности жизни людей на определенной территории. Не правы те, кто утверждает, что это не важно либо не нужно. Если у страны нет закрепленных смыслов, тогда нет и правил, и границ. Возникает смутный образ беззакония, забывается опыт предков, подрывается основа самоуправления страной и доверия к государственным институтам.

Необходим приоритет наших государственных интересов над международным правом. Мы неоднократно видели, как международные органы принимают решения. Они активно преследуют свои интересы. Это естественно. Нас призывают наивно доверять иностранным деловым «партнерам», которые все трактуют в свою пользу и в ущерб России.

Предложенные президентом изменения в конституцию направлены на защиту интересов граждан России, укрепление конструкции государственной власти. Ведь во многом от государственной власти зависит стабильность в стране. Нельзя забывать и о реализации национальных проектов. Именно в условиях такой огромной ответственности необходимо предъявить требования к высшим должностным лицам.

Главный акцент во вносимых поправках ставится на укреплении суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, что позволит не допустить разрушения страны как извне, так и изнутри. Именно особый нормативный порядок Конституции РФ — важное условие защиты интересов граждан и адаптации государства к нестабильному миру. Время объединиться перед лицом глобальной угрозы, не отвлекаясь на раздражители, — принять дополнительные нормы права для обеспечения безопасного существования нашего государства.

Георгий Савельев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Кабардино-Балкарской Республике