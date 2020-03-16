Песков рассказал об учете опыта других стран по борьбе с коронавирусом

Москва, 16 марта. Россия учитывает общемировой опыт по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос о том, что российские школы продолжают работать, Песков отметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать адекватными мерами.

«Безусловно здесь очень важны наработки других стран. Вы знаете, применяется самый разнообразный набор мер <…>, глобальный опыт учитывается», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Он также объяснил разницу между штабом правительства по борьбе с распространением заболевания и рабочей группой, созданной при Госсовете.

«Госсовет — это рекомендательный орган, здесь будет налажена работа с регионами, чтобы имеющиеся наработки распространить на регионы. Конечной точкой сбора информации, принятия решения является штаб, которым руководит Мишустин», — пояснил Песков.

Коронавирус нового типа был обнаружен в конце декабря 2019 года, первые заражения были диагностированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Китайские власти ввели особый режим на территории очага эпидемии, однако инфекция распространилась за пределы КНР. Наибольших масштабов эпидемия достигла в Южной Корее, Иране и Италии.

В России, по последней информации, выявлено 63 случая заражения вирусом COVID-19, при этом трое человек уже выздоровели.