Кремль и ЦБ РФ внимательно следят за экономической ситуацией в мире

Москва, 16 марта. Кремль и Центробанк РФ внимательно следят за развитием экономической ситуации в мире, а также за тем, какие меры принимают США и другие крупнейшие экономики. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнуление ставки ФРС США.

«Мы внимательно наблюдаем за развитием экономической ситуации в мире, за тем, какие меры принимают крупнейшие экономики — такие, как США. Также внимательно за развитием ситуации наблюдает наш регулятор», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, снизила базовую ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Федеральный комитет будет сохранять ставку в данном диапазоне до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Отметим, что низкие ставки в США, а также отрицательные ставки в Европе и Японии делают валюты развивающихся стран более привлекательными для инвесторов.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру, и сегодня очаги инфекции наблюдаются в Италии, Испании, Иране и Южной Корее. Коронавирус нанес серьезный удар по всей мировой экономике. Из-за инфекции было отменено или перенесено множество крупных мероприятий. Так, например, была отменена крупнейшая в мире выставка игровой индустрии E3-2020, а также отменен чемпионат Испании по футболу. Под вопросом остается проведением летних Олимпийских игр и чемпионат Евро-2020.