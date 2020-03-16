Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме

Москва, 16 марта. Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.

По словам первой женщины-космонавта, у нее состоялся разговор с главой государства после того, как она предложила поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. Однако Терешкова не стала раскрывать детали разговора с Путиным.

«Разговаривала», — заявила Терешкова в комментарии РИА Новости.

На вопрос о том, что именно обсуждалось в разговоре с президентом, Терешкова ответила, что «это секрет».

«Очень много хотите знать. А это секрет», — добавила депутат.

Терешкова предложила внести в конституцию поправку, позволяющую снять ограничение с количества президентских сроков. Позднее российский президент Владимир Путин одобрил предложение с условием, что поправку поддержит народ и одобрит Конституционный суд РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от ситуации в мировой экономике, последствий коронавирусной инфекции и региональных конфликтов, указал Песков.