Кремль ответил Лукашенко, удивившемуся закрытию границы с Белоруссией из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Каждая страна сама решает, каике меры необходимы для защиты граждан от распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который удивился закрытию границы между РФ и Белоруссией.

«Каждая страна суверенна принимать те меры, которые считает необходимым для защиты здоровья граждан своей страны. РФ принимает меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание нашего ближайшего партнера. Во время пандемии коронавируса мы рассчитываем на понимание. Все страны должны принимать меры», — сказал Песков.