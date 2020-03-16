Ветеран Кужильный вспомнил о зверствах бандеровцев во время войны

Федеральное агентство новостей продолжает спецпроект «Дед Победы», посвященный мечте 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника легендарного Парада Победы 24 июня 1945 года Алексея Кужильного снова оказаться на Красной площади во время праздничного парада 9 мая.

Всю войну с 1941 года наш герой прошел сапером-минером, а практически под конец событий ему пришлось воевать с пособниками фашистов — бандеровцами на Западной Украине. Подробнее — в материале ФАН.

Судьба Алексея Николаевича, как, наверно, и судьба многих людей его поколения, причудливо переплелась с историей страны. Взять хотя бы то, что мать ветерана была родом с Западной Украины, куда позже его привела война.

«Моя родня по материнской линии жила на Западной Украине. В 1918 году, когда на этой территории были австрийские войска, мама с родней оттуда уехала в Днепропетровск», — рассказал Алексей Кужильный в интервью Федеральному агентству новостей.

Когда на Западной Украине стало спокойно, родные дядья и тетки вернулись на родину.

«Мама на новом месте уже вышла замуж, родила первенца, моего старшего брата, и не стала уезжать. Поэтому и я родился в Днепропетровске», — вспоминает герой спецпроекта ФАН. — Когда началась Великая Отечественная война, родные оставались в оккупации, и всю войну связи с ними не было».

В 1944 году рядовой Алексей Кужильный в составе войск НКВД оказался рядом с родными местами его матери. Ему довелось участвовать в борьбе с отрядами так называемой Украинской повстанческой армии (ОУН1 УПА1 — организация, запрещенная в России).

«Нас привезли на станцию Цумань на Западной Украине, — вспоминает ветеран. — Возле города Ровно пришлось участвовать в стычках с бандеровцами».

Ситуация на Западной Украине тогда была очень неспокойная. Красная Армия освободила эту территорию, но советская власть устанавливалась здесь с большим трудом.

По разным оценкам, количество оставшихся в тылу советских войск бандеровцев насчитывало от 25 до 100 тысяч человек. Костяк их составляли коллаборационисты из фашистских подразделений «Нахтигаль», «Роланд», и разгромленной в 1944 году дивизии «СС Галичина».

Поначалу советское командование недооценило опасность формирований УПА. Это приводило к трагическим инцидентам. Самый известный из них — нападение 29 февраля 1944 года под Ровно на две машины, в одной из которых ехал командующий 1-м Украинским фронтом Николай Ватутин. Советский военачальник был тяжело ранен в перестрелке с более чем сотней бандитов. Позднее от полученного ранения он скончался.

Кстати, в советское время тот факт, что командующего фронтом убили именно украинские националисты — скрывался. Принято было говорить, что это сделала «группа немецких диверсантов». Таким замалчиванием пытались укрепить дружбу народов.

В 1944 году крупные банды бандеровцев нередко сами навязывали бои регулярным подразделениям Красной Армии. Оценив сложность ситуации, советское руководство бросило значительные силы на борьбу с бандеровцами.

«В 1944 году мы часто прочесывали леса на Западной Украине, — рассказывает Алексей Кужильный. — Я к тому времени уже служил в войсках НКВД. К операциям привлекались разные подразделения: от взвода до полка».

По словам ветерана, ему не пришлось участвовать в серьезных боях с подразделениями ОУН УПА: все ограничивалось перестрелками. А вот соседняя воинская часть уничтожила большую банду.

«Возле райцентра Деражня на Западе Украины был серьезный бой, — вспоминает Кужильный. — Наша рота под утро окружила банду. Попытались все сделать так, чтобы они не успели оказать сопротивление, но не получилось. Завязался бой. Много бандеровцев там было убито».

По словам Алексея Николаевича, мирное население в то время относилось к бойцам НКВД без явной враждебности. Никаких инцидентов с жителями на его памяти не было.

Уже в 1945 году крупные банды ОУН УПА были разгромлены. Но вооруженное сопротивление бандеровцев продолжалось еще почти 10 лет. Впрочем, его уже правильнее было называть террором. С военными, а тем более с подразделениями СМЕРШа, украинские националисты предпочитали дела не иметь. Убивали партийных работников в селах, врачей, учителей и даже… сапожников.

Человек именно такой профессии, двоюродный брат Алексея Кужильного, был среди тех родных ветерана, кто вернулся жить в родные места на Западную Украину.

«Моя мать ездила после войны к родным на Западную Украину погостить, — вспоминает ветеран. — И вот ей там рассказали, как погиб мой брат. Он был хорошим сапожником. Бандеровцы принесли ему хромовую кожу, чтобы он стачал из нее хорошие сапоги. Он отказался раз, два. В конце концов, дошло дело до того, что его в собственной хате застрелили».

За десять лет борьбы с украинскими националистами на Западной Украине были убиты 25 тысяч военнослужащих, сотрудников органов госбезопасности, милиции и пограничников, больше 30 тысяч советских партийных работников и многие тысячи простых мирных жителей, не желавших сотрудничать с бандеровцами.

После окончательного разгрома украинских националистов многие из них попали в советские лагеря и тюрьмы. Однако, по мнению ряда современных историков, советская власть поступила с ними неоправданно мягко — сроки заключения по меркам того времени в основном были небольшие. Ставка делалась на то, что бывшие враги советской власти оценят ее силу и великодушие. Как показали события новейшей истории, искоренить украинский национализм таким образом не удалось.

Сейчас Алексей Николаевич Кужильный живет в Ясиноватой Донецкой области — фактически на прифронтовой территории, и переживает еще одну войну. Федеральное агентство новостей призывает Министерство обороны РФ, администрацию президента РФ исполнить простую мечту ветерана — вновь оказаться на Красной площади 75 лет спустя. Медиагруппа «Патриот» готова взять на себя все расходы по переездам и размещению нашего героя. Наши запросы с просьбами выделить Кужильному квоту на парад Победы уже поддержали «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Мегапир», лично Владимир Шаманов.

На пленарном заседании 26 февраля сенатор Ольга Ковитиди, которой корреспондент передал обращение ФАН лично в руки, озвучила мечту ветерана. Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и поручила главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву взять этот вопрос под особый контроль.

1 Организация запрещена на территории РФ.