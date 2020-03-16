Сирия, 16 марта. Детонация заминированного мотоцикла произошла в городе Аш-Шаддади в Хасаке. «Хайят Тахрир аш-Шам» подорвала мост на трассе М-4. Самолеты коалиции США были замечены над городом Тель-Брак на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: организовала подрыв моста на шоссе М-4.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании мотоцикла в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по городу Мараназ в северной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: переправили часть родственников ИГ1, содержавшихся в лагерях для беженцев в Хасаке, в Ирак.

Международная коалиция: задействовала авиацию в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

В северных районах провинции вновь вспыхнули вооруженные столкновения на линии соприкосновения курдских бандгрупп и протурецких сил. Интернет-портал Al Nour сообщает о том, что несколько ракет, выпущенных с позиций поддерживаемых Анкарой формирований, упали в районе населенного пункта Мараназ. По предварительным данным, под ударом оказались жилые дома. Более подробной информации о произошедшем пока не поступало. Предполагается, что обстрелы были спровоцированы последними вылазками членов группировки «Силы освобождения Африна» в контролируемых союзниками Турции районах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что задержанным накануне в городе Дибан сирийским гражданам было предъявлено обвинение в принадлежности к «Исламскому государству». Напомним, обыски в населенном пункте начались после того, как на местном рынке прогремел взрыв. Тем не менее, как известно, аресты, проводимые курдскими боевиками, как правило не приводят к минимизации вылазок террористов. Среди задержанных нередко оказываются невиновные жители.

Провинция Идлиб

Поступили данные о новых попытках террористов воспрепятствовать совместному патрулированию российской военной полиции и турецких военных. Согласно информации новостного портала Al Nour, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандформирований подорвали мост на пути следования объединенных сил Турции и РФ. Кроме того, исламисты вбили гвозди на дорогах, по которым пролегает маршрут.

Напомним, накануне российские и турецкие военные были вынуждены сократить протяженность пути патрулирования из-за использования террористами в качестве «живого щита» мирного населения. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что боевики сгоняли жителей к магистрали, обещая выдачу им продовольствия и палаток. Как известно, в подконтрольных ХТШ районах сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Несмотря на это, радикалы не позволяют жителям покидать оккупированную зону через гумкоридоры, открытые на линии разграничения сил с САА при содействии РФ.

Провинция Хасака

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в северных районах провинции отмечаются вылеты авиации международной коалиции. В частности, военные самолеты были замечены над городом Тель-Брак, вблизи которого ведется строительство новой американской военной базы.

Между тем «Демократические силы Сирии»**** (SDF) распорядились о передаче членов семей террористов «Исламского государства», содержавшихся в лагере для беженцев «Рудж», в Ирак. Известно, что родственники джихадистов сперва были переселены в «Аль-Хол», а позже выехали на территорию Иракской Республики.

Прогремел взрыв в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (alikhbariasy), детонировало СВУ, установленное на мотоцикле, в результате чего погиб один и получили ранения четыре человека. В минировании транспортного средства подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.