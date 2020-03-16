Песков назвал прогнозируемой ситуацию на рынке энергоносителей

Москва, 16 марта. Ситуация на рынке энергоносителей является прогнозируемой, и сейчас производители нефти ведут всю необходимую работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На рынке энергоносителей ситуация прогнозируемая. Регулярно общаются наши производители. Осуществляется вся необходимая работа», — заявил Песков.

Он также сообщил, что контакты Москвы с Саудовской Аравией пока не планируются, но при необходимости их можно будет оперативно согласовать.