В Госдуме задумались о защите прав покупателей апартаментов

Москва, 16 марта. Депутаты Госдумы намерены внести поправки в действующее законодательство, чтобы защитить права покупателей апартаментов и других нежилых помещений. Об этом в понедельник рассказал член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

По его словам, в настоящее время законодательство фактически защищает лишь права физлиц в случае банкротства застройщика. Оно позволяет им потребовать от строительной компании свои «квадраты» или денежную компенсацию. Однако покупатели нежилой недвижимости этих гарантий лишены из-за несоответствия закона о банкротстве и закона об участии в долевом строительстве. Именно это намерены теперь исправить депутаты, пишет «Парламентская газета».

«Предлагается устранить это нарушение и предоставить участникам строительства равные права и доступ к своей собственности вне зависимости от их статуса и типа приобретенного помещения», — отметил Кобилев в пояснительной записке.

Кроме того, автор инициативы предлагает убрать из закона о банкротстве положение о том, что нежилым считается помещение, площадь которого не превышает 7 квадратных метров. Это приводит к тому, что даже физлица не могут получить компенсацию или помещение от обанкротившегося застройщика, если площадь купленного ими жилья больше указанных метров.

Напомним, что ранее российские власти ужесточили законодательство, касающееся долевого строительства. Теперь деньги дольщиков должны храниться на специальном созданном эскроу-счете, доступ к которому застройщик получит лишь в момент выдачи ключей. Эти меры с одной стороны защитили дольщиков от мошенников и недобросовестных фирм, а с другой — привели к резкому росту цен на недвижимость.