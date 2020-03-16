Правительство России должно к концу дня 17 марта завершить подготовку плана первоочередных действий в связи с распространением коронавируса — в нем будут отражены меры по поддержке стабильного функционирования экономики. Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг заверил: Кабмин принимает разумные и своевременные меры, и у населения нет никаких оснований массово скупать продукты и «осаждать» кассы магазинов. Это мнение парламентарий выразил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Кабмин принимает меры

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить план первоочередных действий для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавируса.

«Первое — это меры поддержки отрасли торговли, упрощающие ее функционирование и позволяющие сформировать достаточно надежный, достаточный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач», — сказал глава Кабмина на оперативном совещании.

План первоочередных действий также должен включать в себя меры по поддержке отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, меры по поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Мишустина, нужно упростить процедуру поставок как внутри страны, так и из-за границы. Глава Кабмина также попросил крупные корпорации подключить свои ресурсы для противодействия распространению коронавируса.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг отметил, что правительство предпринимает правильные и своевременные меры. Они продиктованы необходимостью: сейчас торговым сетям нужны дополнительные оборотные средства.

«Действительно, то, что нужно торговым сетям — дополнительная «оборотка». Условно говоря, в цене товара все просчитано до мелочей: если ты будешь более высокую цену товара держать, его у тебя покупать не будут. Поэтому в конкуренции глобальные сети держат минимальную цену на товары, но если у тебя резко меняется ситуация, и тебе нужно пополнять запасы, то тебе нужны дополнительные оборотные средства. Причем запасы пополнять в условиях дефицита ты должен по более высокой цене. Поэтому, естественно, чтобы не было этого скачка цен, правительство должно помочь торговым сетям с оборотными средствами, то есть с льготными кредитами. Абсолютно разумная мера», — сказал Валерий Гартунг в беседе с ФАН.

Хотите паниковать — готовьтесь раскошелиться

В выходные в Сети появились сообщения о росте спроса на различные товары в магазинах из-за коронавируса. Некоторые пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии пустых полок в магазинах.

Министерство промышленности и торговли, в свою очередь, заверило, что российские торговые сети начали заранее создавать резервные запасы продовольствия.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве также пояснили, что, если в магазине есть пустая полка, это объясняется не отсутствием товара, а тем, что на нее еще не успели выложить продукцию: выкладка товара происходит в соответствии с определенным циклом.

Ранее из-за распространения коронавируса жители некоторых стран Европы, а также США столкнулись в магазинах с отсутствием в наличии средств дезинфекции, круп, макарон и туалетной бумаги. В Минпромторге отметили, что учитывают ситуацию в других странах и анализируют обстановку на рынке потребления как с местными властями, так и с торговыми сетями.

Валерий Гартунг напомнил, что все продукты питания имеют определенный срок хранения, а потому к покупкам нужно подходить обдуманно. Он раскритиковал тех, кто буквально сметает товары с полок магазинов из-за коронавируса.

«Вообще населению надо сказать, что глупость это, не нужно этого делать. Продукты питания, если ты их набираешь впрок, имеют срок хранения — ты просто их потом выбросишь. Люди, которые сейчас бегут в магазины, они, прежде всего, наносят ущерб себе, потому что набирают больше, чем нужно, тем самым создают дефицит и повышают стоимость продуктов. Это глупость, это нерациональные действия. <…> Надо понять, что коронавирус — это не неурожай. Если разумно подойти, никаких предпосылок бежать в магазины и хватать продукты нет», — подчеркнул парламентарий в комментарии ФАН.

Он также напомнил, что в отношении товаров нет ограничений для пересечения границы.

«Не вижу никакой проблемы, никаких причин, оснований для паники какой-то. Конечно, запретить человеку паниковать нельзя. Хочешь — паникуй, любой каприз за твои деньги. Тем, кто паникует, предлагаю напомнить это: любой каприз за ваши деньги. Хотите побежать в магазин и скупить продукцию — бегите. Только готовьтесь раскошелиться. А если вы не готовы собственную глупость оплачивать — ну так не оплачивайте», — подчеркнул парламентарий.

При этом РИА Новости со ссылкой на главу аптечного холдинга «Неофарм», работающего под брендами «Неофарм» и «Столички» в Центральном и Северо-западном округах России, Евгения Нифантьева сообщало о нехватке медицинских масок. По его словам, «у дистрибьюторов масок не было уже месяц назад».

Валерий Гартунг подтвердил, что спрос на товары медицинского назначения в России действительно вырос.

«Единственное, о чем можно говорить, что действительно вырос спрос, и дефицит серьезный – это товары медицинского назначения. Но по ним, я думаю, ситуация через полтора месяца нормализуется. Китай уже стал выходить из карантина и усиленно наращивает производство изделий медицинского назначения. А Китай — это крупнейшая в мире фабрика, крупнейший производитель этих изделий. Я думаю, что, может, недели через три-четыре уже не будет такой проблемы, потому что компании, которые производят медицинские изделия, защитные средства, они не сразу, но смогут нарастить выпуск продукции», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в тех странах, где первоначально наблюдался дефицит данных медицинских изделий, например, в том же Китае, создаются дополнительные мощности по их производству.