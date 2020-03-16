Администрация президента РФ не планирует менять режим работы из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Администрация президента РФ продолжает работать в прежнем режиме. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос о переходе крупных компаний на удаленный формат работы в связи с распространением коронавируса COVID-19, он отметил, что пока в деятельности администрации президента нет изменений.

«Пока никаких показаний на этот счет нет. Администрация президента работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны в любом офисе», — рассказал Песков.

По последним данным, в России зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, 60 заболевших являются гражданами России, также диагноз был поставлен двум китайцам и одному итальянцу. Граждане КНР и один россиянин уже побороли заболевание, кроме того уже выписаны граждане РФ, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор провел более 100 тысяч исследований на предмет выявления инфекции. Сотрудники ведомства проверили граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, передавало Федеральное агентство новостей.