Депутат Боярский подверг сомнению прогноз о подорожании услуг сотовой связи на 20%

Депутат Госдумы Сергей Боярский убежден в необоснованности прогноза о повышении цен на услуги сотовой связи в России.

Как сообщило издание «Коммерсант», участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT предупредили, что цена на связь в России может подскочить на 20%, если государство не компенсирует мобильным операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сетям.

Компенсация, по мнению экспертов, может произойти за счет введения налоговых льгот или запуска специального тарифа с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. В случае введения стабильной суммы доступ к социально значимым ресурсам будет безлимитным и нетарифицируемым.

Однако первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский подверг сомнению возможный рост цен на услуги сотовой связи в России. По его словам, компании должны предоставить расчет, а без него говорить о повышении цен не имеет смысла.

«Прогноз увеличения на 20% не обоснован. Его нужно доказывать и обсуждать. Я больше чем уверен, что в процентном соотношении затраты пользователя, даже если брать только Интернет и те ресурсы, которые будут признаны значимыми, не составляют 20%, — заявил Боярский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поэтому тут нужно плотно поработать с сотовыми операторами, в том числе с Федеральной антимонопольной службой, профильным министерством для того, чтобы не допустить роста цен. А вопрос о возможной компенсации, на мой взгляд, лежит в компетенции министерства финансов».

Кроме того, парламентарий оценивает цены на услуги сотовой связи в России как невысокие.

«На мой взгляд, у нас достаточно адекватная цена на предоставление услуг связи. Есть гибкие тарифы и конкурентная среда. Поэтому на сегодняшний день пользователь может выбрать непосредственно из операторов и тарифов наиболее удобный для себя вариант обслуживания», — отметил при этом депутат.

В январе сообщалось о том, что мобильные операторы «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») повысят стоимость архивных тарифов. В «Мегафоне» такой шаг объяснили учетом роста потребления услуг абонентами. В «Вымпелкоме» заявили, что прибегнуть к повышению стоимости архивных тарифов заставили расходы на интенсивное развитие инфраструктуры и реализацию требований законодательства.

В Федеральной антимонопольной службе заверяли об отсутствии оснований для роста цен на сотовую связь. В ФАС отмечали, что, если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи, ведомство проведет расследование.