Кремль не рассматривает вариант переноса голосования по поправкам в конституцию

Москва, 16 марта. Кремль не рассматривает никаких альтернативных дат всероссийского голосования о внесении поправок в конституцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Для переноса даты голосования с 22 апреля нет объективных показаний», — подчеркнул он.

Песков уточнил, что дата голосования должна быть формализована указом президента.

«До этого глава государства соглашался с предложением провести голосование 22 апреля. Официальных объявлений по этому поводу можно ожидать на этой неделе. Но четких рамок нет», — добавил он.

Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что досрочное, в том числе и надомное, голосование по поправкам в конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за коронавируса. Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина прокомментировала эту информацию, заявив, что комиссия действительно рассматривает вариант возможного увеличения досрочного голосования по поправкам в основной закон России.

«Мы сейчас изучаем эту возможность с учетом требования уже подписанного закона о максимальном удобстве избирателей», — сказала Гришина.

По ее словам, это связано не с распространением коронавируса, а с требованием закона о поправке, где сказано, что комиссия обеспечивает максимальное удобство избирателей при организации процесса голосования.