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Путин встретится с председателем правления ВТБ Костиным

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Путин встретится с председателем правления ВТБ Костиным

Москва, 16 марта. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным 16 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Будет руководитель ВТБ Андрей Костин. Они традиционно пообщаются. Традиционная встреча. Доклад о минувшем годе и о том, как обстоят дела сейчас с учетом волнений на рынке», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что на 16 марта у Путина запланировано несколько международных переговоров.

«Мы проинформируем по итогам», — заверил Песков.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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