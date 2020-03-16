«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за угрозы распространения коронавируса

Москва, 16 марта. Образовательную акцию «Тотальный диктант» во всех 80 странах переносят с 4 апреля на осень, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. По ее словам, в этом году написать диктант в очном формате планировали порядка 250 тысяч человек.

«Наше мероприятие, как Новый год, у него есть сезонность, — говорит Ребковец. — Это акция весны, и на протяжении многих лет мы проводили диктант в марте, потом в апреле. Мы не исключаем того, что осенью к диктанту не присоединится столько людей, но мы не можем прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом. Новые установки, ограничения, запреты на проведение мероприятий обновляются каждый час, и мы не можем держать проект в подвешенном состоянии».

В этом году команда проектов собиралась провести автопробег по 14 городам в пяти странах, где пишут диктант: Таллин, Рига, Калининград, Варшава, Брест, Минск, Калуга, Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Городец, Москва, Великий Новгород, Санкт-Петербург.

За время путешествия планировалось выяснить, как языки наших географических соседей влияют на русский, как разные традиции и менталитет живут рядом и объединяют наши страны. Путешествие также пришлось отменить.

«На данный момент миссия невыполнима», — считает Ребковец.

Переводить диктант в онлайн-формат организаторы тоже не стали: посчитали, что эмоций и чувств, совместного переживания, за которым люди приходят на площадки «Тотального диктанта», не хватит. На специально организованных местах проведения диктанта собиралось от 10 до 1000-2000 человек, рассказала Ольга Ребковец.

«Несмотря на то, что во многих городах и регионах опасности пока нет, мы не можем предсказать, что будет к 4 апреля», — заявила директор фонда.

Образовательный проект «Тотальный диктант» давно вышел за рамки Новосибирска: в этом году его должны были писать 80 стран. В 2019 году в нем участвовали 1200 городов мира на 3939 площадках, офлайн и онлайн свои знания проверили 236 284 человек. К сожалению, на данный момент география проекта на большую часть совпадает с географией распространения новой коронавирусной инфекции, которая уже «отменила» большинство экономических, культурных, спортивных и политических мероприятий.

Напомним, «Тотальный диктант» — бесплатная образовательная акция, которая проходит один раз в год по всему миру. В одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) десятки тысяч людей собираются на специально организованных площадках, чтобы написать диктант. Тексты диктанта для акции каждый год пишет один из известных современных русских писателей. В разное время авторами диктанта становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин.

В проекте принимают участие государственные деятели высокого уровня, губернаторы, члены Совета Федерации, популярные телеведущие федеральных каналов, звезды шоу-бизнеса, известные журналисты и блогеры.

Сегодня «Тотальный диктант» считается единственным массовым проектом, который позволяет наблюдать за актуальным состоянием русского языка и динамикой языковых норм, отслеживать новые языковые реалии, выявлять основные тенденции изменения языка.