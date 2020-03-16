«Аэрофлот» планирует бесплатно перевезти более 6 тысяч петербургских ветеранов в мае

Санкт-Петербург, 16 марта. Компания «Аэрофлот» планирует бесплатно перевезти из Петербурга в любую точку страны более 6 тысяч ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Акция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил директор ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» Василий Налетенко.

Отмечается, что если к моменту начала акции, которая пройдет с 3 по 12 мая 2020 года, руководством страны будет принято решение об отмене запрета на полеты в страны Европы, то конечным назначением для ветеранов станут европейские столицы и крупные города.

По словам Налетенко, в компании учли ошибки прошлых лет, и теперь заявки на полеты будут оформляться не с конца апреля, а с 14 числа. Учитывая преклонный возраст пассажиров все бригады, которые обслуживают эти рейсы, прошли дополнительные курсы медицинской подготовки. Кроме того, героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы по территории России разрешен перелет в классах — комфорт и бизнес.

В данный момент рассматривается вопрос о том, чтобы бесплатный перелет для ветеранов можно было перенести с майских праздников на период осенних отпусков. Речь идет о направлениях Сочи, Краснодара и Крыма.