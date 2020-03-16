Пассажирка рейса Москва — Пхукет укусила полицейского во «Внуково»

Москва, 16 марта. Пассажирка рейса, который готовился к вылету из Москвы в Таиланд, укусила полицейского в столичном аэропорту «Внуково». Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 15 марта около 01.35 по московскому времени. Правоохранители прибыли на борт самолета, чтобы успокоить авиадебоширку. Женщина 1984 года рождения, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, укусила одного из полицейских за кисть левой руки, также она наносила удары ногой в область живота. В итоге пасажирку сняли с самолета.

В связи с произошедшим следователи возбудили дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемой грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе УТ МВД России по ЦФО рассказали, что авиадебоширов было двое — мужчина и женщина. Они громко разговаривали, нецензурно выражались и не реагировали на замечания персонала. В результате было принято решение отказать им в перелете.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что на помощь экипажу прибыли женщины-полицейские. Одной из них пассажирка сбила с груди видеорегистратор и нагрудный знак, укусив затем за запястье. Второй сотруднице полиции авиадебоширка нанесла несколько ударов ногой. Мужчина тоже оказывал сопротивление и нецензурно выражался в адрес правоохранителей. В отношении нарушителей составили административные протоколы.